Ефимия Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Плодистый Дионисий Дмитриевич

Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Феодора

Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
29.11.1782

Сын: Плодистый Иаков Дмитриевич

Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно

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