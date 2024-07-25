Ефимия Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Плодистый Дионисий Дмитриевич
Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Феодора
Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
29.11.1782
Сын: Плодистый Иаков Дмитриевич
Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Плодистый Дмитрий Степанович
Смерть
Неизвестно