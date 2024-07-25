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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плодистый Дамиян Степанович
Отец ребёнка: Плодистый Стефан ?
Рождение ребёнка
1740
Сын: Плодистый Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Плодистый Стефан ?
Рождение ребёнка
1752
Сын: Плодистый Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Плодистый Стефан ?
Смерть
Неизвестно