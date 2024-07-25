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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плодистый Дамиян Степанович

Отец ребёнка: Плодистый Стефан ?

Рождение ребёнка
1740

Сын: Плодистый Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Плодистый Стефан ?

Рождение ребёнка
1752

Сын: Плодистый Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Плодистый Стефан ?

Смерть
Неизвестно

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