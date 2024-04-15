Симоненко Христина Федотовна
Место рождения
Дата рождения22.08.1897 ст.
Дата смерти05.10.1899 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1897 ст.
Отец: Симоненко Федот Карпович
Мать: Симоненко Ирина Петровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CG-X?i=156&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.08.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
05.10.1899 ст.
Причина смерти: дифтерит | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZZ-R?i=73&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
06.10.1899 ст.
на кладбище д. Кровной