Симоненко Федот Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Дочь: Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Дочь: Симоненко Феврония Федотовна
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Дочь: Матрона Федотовна
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Дочь: Симоненко Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Сын: Симоненко Андрей Федотович
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Сын: Симоненко Тимофей Федотович
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Дочь: Симоненко Христина Федотовна
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Дочь: Феодосия Федотовна
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Сын: Симоненко Самсон Федотович
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Дочь: Симоненко Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Сын: Симоненко Григорий Федотович
Мать ребёнка: Симоненко Ирина Петровна
Жена: Симоненко Ирина Петровна