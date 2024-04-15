Симоненко Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Екатерина Федотовна
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Дочь: Симоненко Феврония Федотовна
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Дочь: Матрона Федотовна
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Дочь: Симоненко Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Сын: Симоненко Андрей Федотович
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Сын: Симоненко Тимофей Федотович
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Дочь: Симоненко Христина Федотовна
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Дочь: Феодосия Федотовна
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Сын: Симоненко Самсон Федотович
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Дочь: Симоненко Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович
Сын: Симоненко Григорий Федотович
Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович