Симоненко Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.02.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Дарья Моисеевна (Ковалева) Романченко
Рождение ребёнка
19.11.1882 ст.

Дочь: Екатерина Федотовна

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
08.09.1884 ст.

Дочь: Симоненко Феврония Федотовна

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-P?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
10.11.1885 ст.

Дочь: Матрона Федотовна

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
?.11.1891 ст.

Дочь: Симоненко Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Рождение ребёнка
16.10.1892 ст.

Сын: Симоненко Андрей Федотович

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.05.1895 ст.

Сын: Симоненко Тимофей Федотович

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-1?i=970&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.08.1897 ст.

Дочь: Симоненко Христина Федотовна

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CG-X?i=156&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.01.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Анисья Павловна Или Карповна Симоненко Или Будакова
Рождение ребёнка
14.05.1900 ст.

Дочь: Феодосия Федотовна

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DZ-N?i=356&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.02.1902 ст.

Сын: Симоненко Лука Федотович

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSH-1?i=541&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
25.06.1903 ст.

Сын: Симоненко Самсон Федотович

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS74-V?i=644&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.07.1905 ст.

Дочь: Симоненко Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS77-F?i=738&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.01.1907 ст.

Сын: Симоненко Григорий Федотович

Отец ребёнка: Симоненко Федот Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GL9V?cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоненко Федот Карпович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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