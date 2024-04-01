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Созонова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Созонов Яков Кирилов

Отец ребёнка: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов

Рождение ребёнка
01.01.1813

Сын: Созонов Василий Кирилов

Отец ребёнка: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замиралова Гликерья Кирилова

Отец ребёнка: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Кирилова

Отец ребёнка: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Прокопий Крест. Д. Токушинской Кирилов

Отец ребёнка: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов

Смерть
Неизвестно
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