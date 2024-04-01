Созонова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Созонов Яков Кирилов
Отец ребёнка: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов
Рождение ребёнка
01.01.1813
Отец ребёнка: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замиралова Гликерья Кирилова
Отец ребёнка: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Кирилова
Отец ребёнка: Созонов Кирил Мещанин Ст.Токушинской Филипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно