von Arnsberg Friedrich
Место рожденияRietberg, Westfalen, Tyskland
Дата рождения1237
Дата смерти05.07.1282
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1237
Отец: von Arnsberg Konrad
Рождение ребёнка
1240
Дочь: von Rietberg (von Rietberg) Hedwig
Мать ребёнка: von Horstmar (von Horstmar) Beatrix
Бракосочетание
Около 1250
Рождение ребёнка
Около 1253
Дочь: von Arnsberg (von Arnsberg) Beatrix
Мать ребёнка: von Horstmar (von Horstmar) Beatrix
Смерть
05.07.1282
Похороны
?.07.1282