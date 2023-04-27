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von Arnsberg Friedrich

Место рождения

Rietberg, Westfalen, Tyskland

Дата рождения

1237

Дата смерти

05.07.1282

Пол

Мужской

Отец

Около 1202 г.р.

Мать

Около 1210 г.р.

Жена

1232 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1237

Отец: von Arnsberg Konrad

Мать: zur Lippe (zur Lippe) Oda

Рождение ребёнка
1240

Дочь: von Rietberg (von Rietberg) Hedwig

Мать ребёнка: von Horstmar (von Horstmar) Beatrix

Бракосочетание
Около 1250

Жена: von Horstmar (von Horstmar) Beatrix

Рождение ребёнка
Около 1253

Дочь: von Arnsberg (von Arnsberg) Beatrix

Мать ребёнка: von Horstmar (von Horstmar) Beatrix

Смерть
05.07.1282
Похороны
?.07.1282

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