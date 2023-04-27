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von Horstmar (von Horstmar) Beatrix

Место рождения

Horstmar, Westfalen, Tyskland

Дата рождения

1232

Дата смерти

24.09.1277

Пол

Женский

Отец

Около 1206 г.р.

Мать

Около 1210 г.р.

Муж

1237 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1232

Отец: von Horstmar Otto I

Мать: von Ahaus (von Ahaus) Adelheid

Рождение ребёнка
1240

Дочь: von Rietberg (von Rietberg) Hedwig

Отец ребёнка: von Arnsberg Friedrich

Бракосочетание
Около 1250

Муж: von Arnsberg Friedrich

Рождение ребёнка
Около 1253

Дочь: von Arnsberg (von Arnsberg) Beatrix

Отец ребёнка: von Arnsberg Friedrich

Смерть
24.09.1277
Похороны
Неизвестно

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