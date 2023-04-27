von Horstmar (von Horstmar) Beatrix
Место рожденияHorstmar, Westfalen, Tyskland
Дата рождения1232
Дата смерти24.09.1277
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1232
Рождение ребёнка
1240
Дочь: von Rietberg (von Rietberg) Hedwig
Отец ребёнка: von Arnsberg Friedrich
Бракосочетание
Около 1250
Рождение ребёнка
Около 1253
Дочь: von Arnsberg (von Arnsberg) Beatrix
Отец ребёнка: von Arnsberg Friedrich
Смерть
24.09.1277
Похороны
Неизвестно