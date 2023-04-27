von Arnsberg Konrad
Место рожденияRietberg, Germany
Дата рожденияОколо 1202
Дата смерти1273
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1202
Отец: не указан
Мать: не указана
Rietberg, Germany
Рождение ребёнка
1237
Мать ребёнка: Zur Lippe Oda
Rietberg, Westfalen, Tyskland
Бракосочетание
1237
Жена: Zur Lippe Oda
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1273
Rietberg, Germany