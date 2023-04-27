von Arnsberg Konrad — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Arnsberg Konrad

Место рождения

Rietberg, Germany

Дата рождения

Около 1202

Дата смерти

1273

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1210 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1202

Отец: не указан

Мать: не указана

Rietberg, Germany
Рождение ребёнка
1237

Сын: Von Arnsberg Friedrich

Мать ребёнка: Zur Lippe Oda

Rietberg, Westfalen, Tyskland
Бракосочетание
1237

Жена: Zur Lippe Oda

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1273
Rietberg, Germany
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