Нужина Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Сын: Нужинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Нужинъ Константинъ
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Нужинъ Константинъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Нужинъ Петръ
Отец ребёнка: Нужинъ Константинъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Нужинъ Константинъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пономарева Ирина
Отец ребёнка: Нужинъ Константинъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нужинъ Константинъ