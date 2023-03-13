Нужина Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужина Наталья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Нужинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Нужинъ Константинъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Нужинъ Константинъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Нужинъ Петръ

Отец ребёнка: Нужинъ Константинъ

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Нужинъ Константинъ

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пономарева Ирина

Отец ребёнка: Нужинъ Константинъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужинъ Константинъ

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