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Нужинъ Константинъ

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Нужинъ Ульянъ

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Нужинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Нужина Наталья Яковлева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Нужина Наталья Яковлева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Нужинъ Петръ

Мать ребёнка: Нужина Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Нужина Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пономарева Ирина

Мать ребёнка: Нужина Наталья Яковлева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужина Наталья Яковлева

Смерть
1790
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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