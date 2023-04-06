Нужинъ Константинъ
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Нужинъ Ульянъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Нужинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Нужина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Нужина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Нужинъ Петръ
Мать ребёнка: Нужина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Нужина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пономарева Ирина
Мать ребёнка: Нужина Наталья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нужина Наталья Яковлева
Смерть
1790