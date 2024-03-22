Пономарева (Нужина) Ирина
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Нужинъ Константинъ
Мать: Нужина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пономаревъ Иванъ
Отец ребёнка: Пономаревъ Кузьма
Рождение ребёнка
1794
Сын: Пономаревъ Василий
Отец ребёнка: Пономаревъ Кузьма
Рождение ребёнка
01.12.1796
Сын: Пономаревъ Андрей
Отец ребёнка: Пономаревъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пономаревъ Кузьма