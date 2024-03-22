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Пономарева (Нужина) Ирина

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Нужинъ Константинъ

Мать: Нужина Наталья Яковлева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Пономаревъ Иванъ

Отец ребёнка: Пономаревъ Кузьма

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Пономаревъ Василий

Отец ребёнка: Пономаревъ Кузьма

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1796

Сын: Пономаревъ Андрей

Отец ребёнка: Пономаревъ Кузьма

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаревъ Кузьма

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