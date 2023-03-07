Пономаревъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Пономаревъ Семенъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пономаревъ Иванъ
Мать ребёнка: Пономарева Ирина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Пономаревъ Василий
Мать ребёнка: Пономарева Ирина
Рождение ребёнка
01.12.1796
Сын: Пономаревъ Андрей
Мать ребёнка: Пономарева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Ирина