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Пономаревъ Кузьма

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Пономаревъ Семенъ

Мать: Пономарева Федора Матвеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Пономаревъ Иванъ

Мать ребёнка: Пономарева Ирина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Пономаревъ Василий

Мать ребёнка: Пономарева Ирина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1796

Сын: Пономаревъ Андрей

Мать ребёнка: Пономарева Ирина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Ирина

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