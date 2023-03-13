(Нужина) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нужина) Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

1717 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Нужинъ Константинъ

Мать: Нужина Наталья Яковлева

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