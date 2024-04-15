Гончаренко Моисей Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Гончаренко Мирон Данилович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гончаренко Афанасий Моисеевич
Место жительства
До 1838
поступил во владение по купчей Ялтинского уезда помещику коллежскому ассесоруЭдуару Розевскому | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LL-J?i=432&cat=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно