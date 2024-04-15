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Гончаренко Мирон Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Гончаренко Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гончаренко Моисей Миронович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гончаренко Анисим Миронович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1838
Кровное, Сумська область
поступил во владение по купчей Ялтинского уезда помещику коллежскому ассесоруЭдуару Розевскому | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LL-J?i=432&cat=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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