Гончаренко Мирон Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Гончаренко Даниил
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гончаренко Моисей Миронович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гончаренко Анисим Миронович
Место жительства
До 1838
поступил во владение по купчей Ялтинского уезда помещику коллежскому ассесоруЭдуару Розевскому | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LL-J?i=432&cat=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно