Гончаренко Анисим Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Гончаренко Мирон Данилович
Место жительства
До 1838
поступил во владение по купчей помещику Розевскому | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LG-M?i=433&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно