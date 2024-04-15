Гончаренко Афанасий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Гончаренко Моисей Миронович
Место жительства
До 1838
поступил во владение по купчей Симмферопольского уезда помещице коллежской секретарше Елизавете Скирмунт | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LG-M?... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно