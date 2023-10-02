Горбунов Михаил Кириллович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Мироновна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Мироновна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1879 ст.
Дочь: Горбунова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Герасимовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно