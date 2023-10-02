Горбунов Михаил Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Михаил Кириллович

Горбунов Михаил Кириллович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Горбунов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Мироновна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.

Сын: Горбунов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Мироновна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1879 ст.

Дочь: Горбунова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Герасимовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Прасковья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Евдокия Мироновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close