Горбунова Евдокия Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Кириллович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Кириллович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно