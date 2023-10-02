Горбунова Евдокия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Евдокия Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Горбунов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Кириллович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1872 ст.

Сын: Горбунов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Кириллович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Михаил Кириллович

Смерть
Неизвестно
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