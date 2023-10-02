Горбунов Яков Михайлович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1869
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.
Дочь: Горбунова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1899 ст.
Дочь: Ежова Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1902 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1909 ст.
Сын: Горбунов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1911 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1914 ст.
Сын: Горбунов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно