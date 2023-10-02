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Горбунов Яков Михайлович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Горбунов Михаил Кириллович

Мать: Горбунова Евдокия Мироновна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Жена: Горбунова Фёкла Александровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.

Дочь: Горбунова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1899 ст.

Дочь: Ежова Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1902 ст.

Сын: Горбунов Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1909 ст.

Сын: Горбунов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1911 ст.

Сын: Горбунов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1914 ст.

Сын: Горбунов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Фёкла Александровна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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