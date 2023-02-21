Петухова (Максимова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова (Максимова) Александра Михайловна

Петухова (Максимова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1908

Дата смерти

30.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1908

Отец: Максимов Михаил

Мать: Максимова Екатерина

Рождение ребёнка
15.09.1928

Сын: Петухов Николай Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1930

Сын: Петухов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.01.1937

Дочь: Жутенкова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Петухов Иван Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Иван Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван Иванович

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
30.08.1973
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close