Петухова (Максимова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1908
Дата смерти30.08.1973
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1908
Отец: Максимов Михаил
Мать: Максимова Екатерина
Рождение ребёнка
15.09.1928
Отец ребёнка: Петухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1930
Сын: Петухов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Петухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1937
Дочь: Жутенкова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Петухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Петухов Иван Иванович
Смерть
30.08.1973