Петухов Вячеслав Иванович
Место рождения
Дата рождения23.02.1930
Дата смерти28.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1930
Бракосочетание
16.03.1955
Рождение ребёнка
17.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
02.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Людмила Александровна
Смерть
28.11.1991