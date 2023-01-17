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Петухов Вячеслав Иванович

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

23.02.1930

Дата смерти

28.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1930

Отец: Петухов Иван Иванович

Мать: Петухова Александра Михайловна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
16.03.1955

Жена: Петухова Людмила Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Людмила Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Людмила Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
28.11.1991
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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