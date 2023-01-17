Петухов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти23.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Петухов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1928
Сын: Петухов Николай
Мать ребёнка: Петухова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1930
Сын: Петухов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Петухова Александра Михайловна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жутенкова Лидия
Мать ребёнка: Петухова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Владимир
Мать ребёнка: Петухова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Александра Михайловна
Смерть
23.03.1943