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Петухов Иван Иванович

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Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

23.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Петухов Иван

Мать: не указана

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.09.1928

Сын: Петухов Николай

Мать ребёнка: Петухова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
23.02.1930

Сын: Петухов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Петухова Александра Михайловна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жутенкова Лидия

Мать ребёнка: Петухова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Владимир

Мать ребёнка: Петухова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Александра Михайловна

Смерть
23.03.1943
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