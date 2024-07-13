Матрона Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Ефрем Николаевич
Мать: Фекла Григорьевна
Бракосочетание
1842
1842 О бракосочетавшихся Гремячка 5 60 26 Спиридон Данилов нет 18 Данила Михеев 1824 Гремячка Матрона Ефремова 20 Ефрем Николаев 1822 Гремячка
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Баранова (Михеева) Анастасия Спиридоновна
Отец ребёнка: Михеев Спиридон Данилович
1844 О родившихся Гремячка 5 62 19 Анастасия Спиридон Данилов нет Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Спиридоновна
Отец ребёнка: Михеев Спиридон Данилович
рождение в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
1858
Сын: Михеев Максим Спиридонович
Отец ребёнка: Михеев Спиридон Данилович
запись о рождении в Гремячке не найдено
Смерть
1895
1895 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 711 Матрона Ефремова 78 Спиридон Данилов 1817