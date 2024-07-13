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Матрона Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Ефрем Николаевич

Мать: Фекла Григорьевна

Бракосочетание
1842

Муж: Михеев Спиридон Данилович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1842 О бракосочетавшихся Гремячка 5 60 26 Спиридон Данилов нет 18 Данила Михеев 1824 Гремячка Матрона Ефремова 20 Ефрем Николаев 1822 Гремячка
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Баранова (Михеева) Анастасия Спиридоновна

Отец ребёнка: Михеев Спиридон Данилович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1844 О родившихся Гремячка 5 62 19 Анастасия Спиридон Данилов нет Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Спиридоновна

Отец ребёнка: Михеев Спиридон Данилович

рождение в Гремячке не найдено
Рождение ребёнка
1858

Сын: Михеев Максим Спиридонович

Отец ребёнка: Михеев Спиридон Данилович

запись о рождении в Гремячке не найдено
Смерть
1895
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1895 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 711 Матрона Ефремова 78 Спиридон Данилов 1817

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