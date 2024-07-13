Фекла Григорьевна 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фекла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Григорий Афанасьевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1816

Муж: Ефрем Николаевич

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 г. Рождения, бракосочетания и смерти (Ф. 5, о. 34, д. 25) Сочетался первым браком села Урахчи Поручицы Натальи Гавриловой Аристовой бывшего крестьянина отданного в рекруты Николая Прохорова сын Е... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Матрона Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Николаевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Порфирий Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Николаевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Христина Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Николаевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1826 О родившихся Гремячка 5 44 16 Крестинья? Ефрем Николаев нет нет
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ефимия Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Николаевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1827 О родившихся Гремячка 5 45 13 Ефимия Ефрем Николаев
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дорофей Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Николаевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1829 О родившихся Гремячка 5 47 26 Дорофей Ефрем Николаев нет нет
Рождение ребёнка
1834

Сын: Яков Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Николаевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1874
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1874 О умерших Гремячка 4 176 29 Фекла Григорьева 78 1796 крестьянская жена вдова

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