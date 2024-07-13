Фекла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1874
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Григорий Афанасьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1816
Муж: Ефрем Николаевич
Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 г. Рождения, бракосочетания и смерти (Ф. 5, о. 34, д. 25) Сочетался первым браком села Урахчи Поручицы Натальи Гавриловой Аристовой бывшего крестьянина отданного в рекруты Николая Прохорова сын Е... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Матрона Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Николаевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Порфирий Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Николаевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Христина Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Николаевич
1826 О родившихся Гремячка 5 44 16 Крестинья? Ефрем Николаев нет нет
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ефимия Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Николаевич
1827 О родившихся Гремячка 5 45 13 Ефимия Ефрем Николаев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дорофей Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Николаевич
1829 О родившихся Гремячка 5 47 26 Дорофей Ефрем Николаев нет нет
Рождение ребёнка
1834
Сын: Яков Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Николаевич
Смерть
1874
1874 О умерших Гремячка 4 176 29 Фекла Григорьева 78 1796 крестьянская жена вдова