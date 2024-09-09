Наумова Васса Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти27.02.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1868 ст.
Дочь: Мамошкина Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Наумов Виктор Константинович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Удалова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Наумов Виктор Константинович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Наумова Афинодора Викторовна
Отец ребёнка: Наумов Виктор Константинович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Наумов Афинодор Викторович
Отец ребёнка: Наумов Виктор Константинович
Смерть
27.02.1913 ст.
от паралича