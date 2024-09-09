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Наумова Васса Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

27.02.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Виктор Константинович

Рождение ребёнка
09.01.1868 ст.

Дочь: Мамошкина Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Наумов Виктор Константинович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Удалова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Наумов Виктор Константинович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Наумова Афинодора Викторовна

Отец ребёнка: Наумов Виктор Константинович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Наумов Афинодор Викторович

Отец ребёнка: Наумов Виктор Константинович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
27.02.1913 ст.
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
от паралича

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