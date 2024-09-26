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Наумов (Круглов) Виктор Константинович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Наумов Константин Иванович

Мать: Наумова Дарья Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Васса Пименовна

Рождение ребёнка
09.01.1868 ст.

Дочь: Мамошкина Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Наумова Васса Пименовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Удалова Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Наумова Васса Пименовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Наумова Афинодора Викторовна

Мать ребёнка: Наумова Васса Пименовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Наумов Афинодор Викторович

Мать ребёнка: Наумова Васса Пименовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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