Наумов (Круглов) Виктор Константинович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Наумов Константин Иванович
Мать: Наумова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Васса Пименовна
Рождение ребёнка
09.01.1868 ст.
Дочь: Мамошкина Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Наумова Васса Пименовна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Удалова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Наумова Васса Пименовна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Наумова Афинодора Викторовна
Мать ребёнка: Наумова Васса Пименовна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Наумов Афинодор Викторович
Мать ребёнка: Наумова Васса Пименовна
Смерть
Неизвестно