Мамошкина (Наумова) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамошкина (Наумова) Екатерина Викторовна

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.01.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1868 ст.

Отец: Наумов Виктор Константинович

Мать: Наумова Васса Пименовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Муж: Мамошкин Григорий Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Мамошкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.

Сын: Мамошкин Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.10.1896 ст.

Дочь: Мамошкина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.10.1898 ст.

Дочь: Мамошкина Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.10.1901 ст.

Сын: Мамошкин Зиновий Григорьевич

Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.02.1904 ст.

Дочь: Мамошкина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1907 ст.

Дочь: Мамошкина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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