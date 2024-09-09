Мамошкина (Наумова) Екатерина Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.01.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1868 ст.
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мамошкин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
19.01.1894 ст.
Сын: Мамошкин Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
27.10.1896 ст.
Дочь: Мамошкина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
11.10.1898 ст.
Дочь: Мамошкина Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
23.10.1901 ст.
Сын: Мамошкин Зиновий Григорьевич
Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
02.02.1904 ст.
Дочь: Мамошкина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1907 ст.
Дочь: Мамошкина Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Мамошкин Григорий Александрович
Смерть
Неизвестно