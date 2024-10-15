Лойок Евтихий Прокофьевич 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лойок Евтихий Прокофьевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Лойок (Парфеняк-Лойок) Прокофий Яковлевич

Мать: Лойок (Гавриш) Васса Мартиновна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лойок Татьяна Парфёновна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Лойок Мария Евтихиевна

Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1836 ст.

Сын: Лойок Игнатий Евтихиевич

Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Лойок Матрёна Евтихиевна

Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лойок Авраам Евтихиевич

Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лойок Игнатий Евтихиевич

Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
22.07.1843 ст.
Покровское, Чернігівська область
Мария Родионовна Велентей
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лойок Яков Евтихиевич

Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лойок Василий Евтихиевич

Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лойок Феодосия Евтихиевна

Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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