Лойок Евтихий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лойок Татьяна Парфёновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Лойок Мария Евтихиевна
Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна
Рождение ребёнка
22.12.1836 ст.
Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Лойок Матрёна Евтихиевна
Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна
Восприемник
22.07.1843 ст.
Мария Родионовна Велентей
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лойок Феодосия Евтихиевна
Мать ребёнка: Лойок Татьяна Парфёновна
Смерть
После 1858