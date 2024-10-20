Лойок Татьяна Парфёновна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лойок Татьяна Парфёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Парфён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лойок Евтихий Прокофьевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Лойок Мария Евтихиевна

Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1836 ст.

Сын: Лойок Игнатий Евтихиевич

Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Лойок Матрёна Евтихиевна

Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лойок Авраам Евтихиевич

Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Лойок Игнатий Евтихиевич

Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лойок Яков Евтихиевич

Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лойок Василий Евтихиевич

Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лойок Феодосия Евтихиевна

Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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