Лойок Татьяна Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Парфён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Лойок Мария Евтихиевна
Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич
Рождение ребёнка
22.12.1836 ст.
Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Лойок Матрёна Евтихиевна
Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лойок Феодосия Евтихиевна
Отец ребёнка: Лойок Евтихий Прокофьевич
Смерть
После 1858