Лойок Василий Евтихиевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиПосле 1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
19.12.1883 ст.
Дочь: Лойок Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лойок Екатерина Максимовна
Рождение ребёнка
30.10.1886 ст.
Дочь: Солтан (Лойок) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Лойок Екатерина Максимовна
Покровское
Рождение ребёнка
10.09.1889 ст.
Мать ребёнка: Лойок Екатерина Максимовна
Смерть
После 1889