Лойок Василий Евтихиевич 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лойок Василий Евтихиевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

После 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Лойок Евтихий Прокофьевич

Мать: Лойок Татьяна Парфёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1883 ст.

Дочь: Лойок Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лойок Екатерина Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1886 ст.

Дочь: Солтан (Лойок) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Лойок Екатерина Максимовна

Покровское
Рождение ребёнка
10.09.1889 ст.

Сын: Лойок Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Лойок Екатерина Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1889

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