Рябуха (Мохир) Елена Кирилловна
Место рождения
Дата рождения19.05.1845
Дата смерти26.11.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1845
Отец: Мохир Кирилл Иванович
Мать: Мохир Марина Кирилловна
Бракосочетание
28.01.1868
Рождение ребёнка
10.03.1870
Дочь: Рябуха Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1873
Дочь: Рябуха Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич
Рождение ребёнка
28.01.1876
Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич
Рождение ребёнка
20.10.1878
Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич
Рождение ребёнка
04.08.1881
Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич
Смерть
26.11.1890