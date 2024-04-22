Рябуха (Мохир) Елена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Мохир) Елена Кирилловна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

19.05.1845

Дата смерти

26.11.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1845

Отец: Мохир Кирилл Иванович

Мать: Мохир Марина Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1868

Муж: Рябуха Семен Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1870

Дочь: Рябуха Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1873

Дочь: Рябуха Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1876

Сын: Рябуха Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.10.1878

Сын: Рябуха Артемий Семенович

Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1881

Сын: Рябуха Иван Семенович

Отец ребёнка: Рябуха Семен Андреевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
26.11.1890
Нежин, Чернігівська область
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