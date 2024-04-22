Рябуха Артемий Семенович
Место рождения
Дата рождения20.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1878
Отец: Рябуха Семен Андреевич
Мать: Рябуха Елена Кирилловна
Бракосочетание
27.01.1902
Рождение ребёнка
13.10.1904
Дочь: Параскева Артемовна
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
01.09.1908
Дочь: Рябуха Елисавета Артемовна
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Митрофановна
Рождение ребёнка
16.09.1910
Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябуха Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно