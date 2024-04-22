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Рябуха Артемий Семенович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

20.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1878

Отец: Рябуха Семен Андреевич

Мать: Рябуха Елена Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1902

Жена: Рябуха Татьяна Митрофановна

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Параскева Артемовна

Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Митрофановна

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1908

Дочь: Рябуха Елисавета Артемовна

Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Митрофановна

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.09.1910

Сын: Рябуха Михаил Артемович

Мать ребёнка: Рябуха Татьяна Петровна

Рябухи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябуха Татьяна Петровна

Рябухи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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