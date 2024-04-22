Рябуха (Нещерет) Татьяна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Нещерет) Татьяна Митрофановна

Место рождения

Круты, Чернігівська область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Круты, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1902

Муж: Рябуха Артемий Семенович

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1904

Дочь: Параскева Артемовна

Отец ребёнка: Рябуха Артемий Семенович

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1908

Дочь: Рябуха Елисавета Артемовна

Отец ребёнка: Рябуха Артемий Семенович

Рябухи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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