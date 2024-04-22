Рябуха (Нещерет) Татьяна Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
27.01.1902
Рождение ребёнка
13.10.1904
Дочь: Параскева Артемовна
Отец ребёнка: Рябуха Артемий Семенович
Рождение ребёнка
01.09.1908
Дочь: Рябуха Елисавета Артемовна
Отец ребёнка: Рябуха Артемий Семенович
Смерть
Неизвестно