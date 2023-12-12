Мохир (Задерей) Марина Кирилловна
Место рождения
Дата рождения07.11.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1811
Отец: Задерей Кирилл Ильич
Бракосочетание
26.01.1841
Рождение ребёнка
17.11.1841
Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1843
Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1845
Дочь: Рябуха (Мохир) Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1847
Дочь: Телешева (Мохир) Ульяна Кирилловна
Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1850
Дочь: Мохир Синклитикия Кирилловна
Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1853
Дочь: Шатровая (Мохир) Анфиса Кирилловна
Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно