Мохир (Задерей) Марина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохир (Задерей) Марина Кирилловна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

07.11.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1811

Отец: Задерей Кирилл Ильич

Мать: Задерей Екатерина Андреевна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1841

Муж: Мохир Кирилл Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1841

Сын: Мохир Матвей Кириллович

Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1843

Сын: Мохир Наум Кириллович

Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1845

Дочь: Рябуха (Мохир) Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.03.1847

Дочь: Телешева (Мохир) Ульяна Кирилловна

Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1850

Дочь: Мохир Синклитикия Кирилловна

Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1853

Дочь: Шатровая (Мохир) Анфиса Кирилловна

Отец ребёнка: Мохир Кирилл Иванович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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