Телешева (Мохир) Ульяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телешева (Мохир) Ульяна Кирилловна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

07.03.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1847

Отец: Мохир Кирилл Иванович

Мать: Мохир Марина Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1870

Муж: Телешев Захар Лазаревич

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
27.01.1871

Сын: Телешев Иван Захарович

Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Телешев Кузьма Захарович

Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1877

Сын: Телешев Иосиф Захарович

Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1878

Сын: Телешев Карп Захарович

Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1881

Сын: Телеш Даниил Захарович

Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1885

Сын: Телешев Назарий Захарович

Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич

Рябухи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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