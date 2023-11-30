Телешева (Мохир) Ульяна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения07.03.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1847
Отец: Мохир Кирилл Иванович
Мать: Мохир Марина Кирилловна
Бракосочетание
18.01.1870
Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
27.01.1871
Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
01.07.1873
Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
08.09.1877
Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
12.10.1878
Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
16.12.1881
Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич
Рождение ребёнка
13.10.1885
Сын: Телешев Назарий Захарович
Отец ребёнка: Телешев Захар Лазаревич
Смерть
Неизвестно