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Телешев Захар Лазаревич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

24.11.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1870

Жена: Телешева Ульяна Кирилловна

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
27.01.1871

Сын: Телешев Иван Захарович

Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1873

Сын: Телешев Кузьма Захарович

Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1877

Сын: Телешев Иосиф Захарович

Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1878

Сын: Телешев Карп Захарович

Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1881

Сын: Телеш Даниил Захарович

Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна

Рябухи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1885

Сын: Телешев Назарий Захарович

Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна

Рябухи, Чернігівська область
Смерть
24.11.1902
Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
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