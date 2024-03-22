Телешев Захар Лазаревич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти24.11.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Бракосочетание
18.01.1870
хутор Химов
Рождение ребёнка
27.01.1871
Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна
Рождение ребёнка
01.07.1873
Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна
Рождение ребёнка
08.09.1877
Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна
Рождение ребёнка
12.10.1878
Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна
Рождение ребёнка
16.12.1881
Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна
Рождение ребёнка
13.10.1885
Сын: Телешев Назарий Захарович
Мать ребёнка: Телешева Ульяна Кирилловна
Смерть
24.11.1902
хутор Химов