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Рябуха Иван Семенович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

04.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1881

Отец: Рябуха Семен Андреевич

Мать: Рябуха Елена Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Рябуха Степан Иванович

Мать ребёнка: Рябуха Агрипина Дионисиевна

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Рябуха Агрипина Дионисиевна

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
29.11.1910

Дочь: Рябуха Анна Ивановна

Мать ребёнка: Рябуха Агрипина Дионисиевна

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Рябуха Агрипина Дионисиевна

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Смерть
Неизвестно
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