Рябуха Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения04.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1881
Отец: Рябуха Семен Андреевич
Мать: Рябуха Елена Кирилловна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Рябуха Агрипина Дионисиевна
хутор Химов
Бракосочетание
31.01.1910
хутор Химов
Рождение ребёнка
29.11.1910
Дочь: Рябуха Анна Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Агрипина Дионисиевна
хутор Химов
Рождение ребёнка
10.02.1912
Дочь: Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Агрипина Дионисиевна
хутор Химов
Смерть
Неизвестно