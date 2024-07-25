(Плеханова) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1897
Дата смерти15.10.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1897
Отец: Плеханов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Калашников Василий Семенович
Рождение ребёнка
29.12.1923
Дочь: Баранова (Калашникова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Калашников Василий Семенович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Калашников Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Калашников Василий Семенович
Рождение ребёнка
20.06.1930
Сын: Калашников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Калашников Василий Семенович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Калашников Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Калашников Василий Семенович
Смерть
15.10.1986