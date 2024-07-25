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(Плеханова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.10.1897

Дата смерти

15.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1897

Отец: Плеханов Василий

Мать: не указана

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Василий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Калашников Василий Семенович

Рождение ребёнка
29.12.1923

Дочь: Баранова (Калашникова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Калашников Василий Семенович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Калашников Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Калашников Василий Семенович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.06.1930

Сын: Калашников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Калашников Василий Семенович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Калашников Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Калашников Василий Семенович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
15.10.1986
Омск, город Омск, Омская область

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