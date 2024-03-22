Шувалов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения13.11.1903
Дата смерти25.09.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1903
Бракосочетание
30.04.1933
Жена: Шувалова Анна Ивановна
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
04.05.1934
Сын: Шувалов Александр Павлович
Мать ребёнка: Шувалова Анна Ивановна
г. Лондон, Англия, Великобритания
Смерть
25.09.1960
г. Нью-Милтон, Хэмпшир, Англия, Великобритания