Шувалов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШувалов Павел Александрович

Шувалов Павел Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.11.1903

Дата смерти

25.09.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.04.1933

Жена: Шувалова Анна Ивановна

г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
04.05.1934

Сын: Шувалов Александр Павлович

Мать ребёнка: Шувалова Анна Ивановна

г. Лондон, Англия, Великобритания
Смерть
25.09.1960
г. Нью-Милтон, Хэмпшир, Англия, Великобритания
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close