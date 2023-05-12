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Шувалов Александр Павлович

Место рождения

г. Лондон, Англия, Великобритания

Дата рождения

04.05.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1934

Отец: Шувалов Павел Александрович

Мать: Шувалова Анна Ивановна

г. Лондон, Англия, Великобритания
Бракосочетание
18.02.1959

Жена: Шувалова Джиллиам

г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Рождение ребёнка
01.12.1959

Сын: Шувалов Александр Александрович

Мать ребёнка: Шувалова Джиллиам

г. Лондон, Англия, Великобритания
Бракосочетание
18.11.1971

Жена: Де Мериндол И Олсуфьева Дария Антония Мария

г. Лондон, Англия, Великобритания
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