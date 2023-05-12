Шувалов Александр Павлович
Место рожденияг. Лондон, Англия, Великобритания
Дата рождения04.05.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1934
г. Лондон, Англия, Великобритания
Бракосочетание
18.02.1959
Жена: Шувалова Джиллиам
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Рождение ребёнка
01.12.1959
Сын: Шувалов Александр Александрович
Мать ребёнка: Шувалова Джиллиам
г. Лондон, Англия, Великобритания
Бракосочетание
18.11.1971
г. Лондон, Англия, Великобритания