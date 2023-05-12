Шувалова (Бейкер) Джиллиам
Место рожденияг. Бирмингем, Уэст-Мидлендс, Западный Мидленд, Англия, Великобритания
Дата рождения24.09.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Бирмингем, Уэст-Мидлендс, Западный Мидленд, Англия, Великобритания
Бракосочетание
18.02.1959
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Рождение ребёнка
01.12.1959
Сын: Шувалов Александр Александрович
Отец ребёнка: Шувалов Александр Павлович
г. Лондон, Англия, Великобритания