Шувалова (Бейкер) Джиллиам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Бейкер) Джиллиам

Место рождения

г. Бирмингем, Уэст-Мидлендс, Западный Мидленд, Англия, Великобритания

Дата рождения

24.09.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бирмингем, Уэст-Мидлендс, Западный Мидленд, Англия, Великобритания
Бракосочетание
18.02.1959

Муж: Шувалов Александр Павлович

г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Рождение ребёнка
01.12.1959

Сын: Шувалов Александр Александрович

Отец ребёнка: Шувалов Александр Павлович

г. Лондон, Англия, Великобритания
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