(Туманова) Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туманова) Параскева Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1847

Сын: Туманов Александр Константинов

Отец ребёнка: Туманов Константин Антонов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Туманова) Федосия Константинова

Отец ребёнка: Туманов Константин Антонов

Рождение ребёнка
05.01.1853

Дочь: (Туманова) Татиана Константинова

Отец ребёнка: Туманов Константин Антонов

Смерть
После 1877

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