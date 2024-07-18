(Туманова) Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1847
Сын: Туманов Александр Константинов
Отец ребёнка: Туманов Константин Антонов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Туманова) Федосия Константинова
Отец ребёнка: Туманов Константин Антонов
Рождение ребёнка
05.01.1853
Дочь: (Туманова) Татиана Константинова
Отец ребёнка: Туманов Константин Антонов
Смерть
После 1877