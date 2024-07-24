Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Николаев
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Николаев
Бракосочетание
До 1830
Муж: Афанасий Николаев
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 36 лет.
Смерть
Неизвестно