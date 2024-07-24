Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Николаев

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Николаев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Николаев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
До 1830

Муж: Афанасий Николаев

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 36 лет.
Смерть
Неизвестно

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