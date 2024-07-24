Афанасий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Параскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Екатерина Федорова
Бракосочетание
До 1830
Жена: Екатерина Федорова
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 37 лет.
Смерть
Неизвестно