Афанасий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Параскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Екатерина Федорова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
До 1830

Жена: Екатерина Федорова

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 37 лет.
Смерть
Неизвестно

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