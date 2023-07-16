Милютенкова (Костыленкова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1913
Дата смерти20.10.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913
Рождение ребёнка
19.08.1936
Сын: Милютенков Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Милютенков Василий Максимович
Рождение ребёнка
25.09.1940
Сын: Милютенков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Милютенков Василий Максимович
Бракосочетание
10.06.1946
Рождение ребёнка
01.01.1947
Рождение ребёнка
01.01.1947
Рождение ребёнка
19.01.1948
Смерть
20.10.1962