Милютенкова (Костыленкова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютенкова (Костыленкова) Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1913

Дата смерти

20.10.1962

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913

Отец: Костыленков Василий Васильевич

Мать: Жандарова (Мосенкова) Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.08.1936

Сын: Милютенков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Милютенков Василий Максимович

Рождение ребёнка
25.09.1940

Сын: Милютенков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Милютенков Василий Максимович

Бракосочетание
10.06.1946

Муж: Милютенков Василий Максимович

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милютенков Василий Максимович

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милютенков Василий Максимович

Рождение ребёнка
19.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милютенков Василий Максимович

Смерть
20.10.1962

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