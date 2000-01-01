Милютенков Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1911
Дата смерти21.11.1976
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костыленкова Варвара Васильевна
Бракосочетание
10.06.1946
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.1976