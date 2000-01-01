Милютенков Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютенков Василий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1911

Дата смерти

21.11.1976

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костыленкова Варвара Васильевна

Бракосочетание
10.06.1946

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.1976
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