Жандарова (Мосенкова) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жандарова (Мосенкова) Ирина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1894 ст.

Дата смерти

07.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1894 ст.

Отец: Мосенков Димитрий Семенович

Мать: Мосенкова Татьяна Изотовна

Бракосочетание
24.10.1912 ст.

Муж: Костыленков Василий Васильевич

Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.12.1913

Дочь: Костыленкова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Костыленков Василий Васильевич

Смерть
07.01.1980
Клетно, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
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