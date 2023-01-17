Жандарова (Мосенкова) Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1894 ст.
Дата смерти07.01.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1894 ст.
Бракосочетание
24.10.1912 ст.
Овсорок, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.12.1913
Дочь: Костыленкова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Костыленков Василий Васильевич
Смерть
07.01.1980
Клетно, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область