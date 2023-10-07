Марфа Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1789

Дочь: Анна Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Ефимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Авдотья Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Ефимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Ефимович

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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