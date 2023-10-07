Марфа Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1789
Дочь: Анна Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Ефимович
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Авдотья Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Ефимович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Ефимович
Смерть
Неизвестно